Neues Gameplay aus Nidhogg 2 am Start

Messhof Games hat die Woche einen neuen Gameplay-Trailer für ihr kommendes Kampfspiel Nidhogg 2 angekündigt, das am 15. August für PS4, PC und Mac erscheint. Nidhogg 2 ist ein Mehrspieler-Brawler im klassischen Pixel-Look, bei dem zwei Spieler auf Leben und Tod darum kämpfen, die jeweils andere Ende der Karte zu erreichen. Im Kampf benutzen wir Schwerter, Ellbogen und Fäuste und was auch immer gerade Nützliches in der Umgebung herumliegt. Trotz dieser simplen Prämisse begegnen selbst erfahrene Spieler sehr regelmäßig den Bildschirmtod. Laut offizieller Pressemitteilung wird Nidhogg 2 außerdem die folgenden Features bieten:

- Fordert die KI oder einen Freund im 1v1-Kampf heraus

- Kämpft euch an die Spitze in Acht-Spieler-Turnieren

- Meistert die jeweiligen Eigenheiten eurer Waffen

- Stylische und umfassende Charakter-Individualisierung

- Zehn Ebenen von Festungen bis zu Nidhogg-Innereien.

- Verstellt die Regeln in zehn verschiedenen Spielvariablen

- Online-Matchmaking und private Spiele

