Titanfall 2: Horde-Modus landet nächste Woche

Bislang beschränkten sich die kostenlosen Titanfall 2-Erweiterungen vor allem auf die Einfuhr neuer Karten, Titanen und Hinrichtungs-Manöver, doch Respawn hat noch mehr auf Lager. Mit Operation Frontier Shield bringt das Studio schon nächste Woche, genauer gesagt am 25. Juli, einige Neuerungen in den Titanenschlächter. Bis zu vier Piloten müssen in Frontier Defense einen Harvester beschützen, während insgesamt fünf feindliche Wellen in steigender Schwierigkeit anrücken. Unter den Feinden werden auch einige neue Varianten vorkommen. Jeder tote Feind versorgt uns mit dem nötigen Kleingeld, das wir zwischen den Wellen in Fallen, Geschütztürme oder andere nützliche Hilfsmittel stecken. Wer Frontier Defense-Matches erfolgreich abschließt, erhält sogenannte Aegis-Ranks, die mächtige Upgrades für die Titanen freischalten. Damit wiederum sollen künftige Anläufe leichter werden und worauf das alles hinausläuft, will Respawn im Laufe der nächsten Woche genauer vorstellen.

Das Studio plant zudem weitere Elite-Skins für die Waffen und Titanen zu veröffentlichen, die dann aber etwas kosten werden. Neben den offensichtlichen Änderungen im Erscheinungsbild gewähren diese kosmetischen Items einen Boost auf die erhaltenen Erfahrungspunkte für euch oder das Team - je nach Spielmodus und Situation. Dieser Bonus ist sogar aktiv, wenn ihr euch für ein anderes Aussehen entscheidet.

Neben diesem Spielmodus wird die kommende Erweiterung zwei neue Karten beinhalten. Rise aus dem ersten Spiel wird für Titanfall 2 neu aufgelegt, um neuen Spielern die Möglichkeit zu geben, in der verlassenen Wüstenanlage des Originals zu spielen. Township ist neu und versetzt das Schlachtfeld in eine modulare Konstruktion. Die beiden Karten haben es als Screenshots auf unsere Webseite geschafft, von den anderen Änderungen erhaltet ihr im unteren Trailer einen genaueren Eindruck. Werdet ihr den neuen Modus ausprobieren?