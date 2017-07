Aarynn Flynn verlässt Bioware, Casey Hudson kehrt zurück

Es ist nun schon drei Jahre her, seitdem der Bioware-Veteran Casey Hudson das kanadische Videospielunternehmen verlassen hat und mit Microsoft die Arbeiten an der Hololens begann. Damals meinte Hudson, er brauche Abwechslung und neue Herausforderungen in seinem Leben, doch wie sich heute herausstellt, scheint er wieder ganz der Alte zu sein. Hudson hat bekanntgegeben, dass er Bioware künftig wieder als General Manager den Rücken stärkt. Da Hudson ehemals Executive Producer der originalen Mass Effect-Trilogie war und sich Mass Effect: Andromeda nicht sonderlich gut geschlagen hat, vermuten einige Industrie-Insider, dass Hudsons Rückkehr die Wogen glätten soll.

Der aktuelle General Manager, Aarynn Flynn, muss im Gegenzug seinen Posten abtreten, doch wie er schreibt, tut er das gerne. Flynn arbeitet seit 17 Jahren bei Bioware und dachte eigenen Angaben zufolge schon seit einiger Zeit über einen Tapetenwechsel nach. Als er von Hudsons Absichten erfuhr, sei seine Entscheidung klar gewesen. Auf seinem Werdegang hat Flynn viele großartige Spiele bei Bioware begleitet und betreut und das war, wie wir alle wissen, eine unglaubliche Leistung. Es wird interessant sein zu sehen, welche Veränderungen Hudson unter sich einführt und was Flynn in der Zukunft macht. In jedem Fall wünschen wir den beiden für die Zukunft nur das Beste.