Drei frische Screenshots aus The Evil Within 2

Heute haben wir drei neue Screenshots von Sebastian Castellanos' kommendem Horror-Abenteuer The Evil Within 2 erhalten. Das Material ist dunkel, blutig und ziemlich gruselig; genau so, wie wir das von Tango Gameworks' nächstem Spiel erwarten, richtig? Klickt direkt in die Fotos hinein, damit ihr noch mehr Details erkennt. The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.