Das sind die meistverkauften Spiele 2017 in Europa

Die Gesellschaft für Konsumgüterforschung, kurz GfK, überwacht die physischen und den Großteil der digitalen Videospielverkäufe in mehreren Ländern Europas und hat letzte Woche einige Statistiken mit interessanten Einblicken zu den aktuellen Verkaufszahlen geteilt. Für insgesamt 15 unterschiedliche Länder in und um Europa hat die GfK eine kleine Top-Drei-Platzierung der bestverkauften Spiele erstellt. Obwohl sich die Listen teilweise stark voneinander unterscheiden, dominieren Grand Theft Auto V und FIFA 17 im europäischen Raum noch immer die Charts. Hier in Deutschland haben sich Horizon: Zero Dawn und The Legend of Zelda: Breath of the Wild ganz gut geschlagen, aber FIFA wird sicher nicht weit dahinter sein. Trifft das auch euren Geschmack oder hättet ihr andere Titel auf den oberen Treppchen erwartet?