Wir haben bereits darüber berichtet, dass die Spielerbasis von For Honor (zumindest auf Steam) seit dem Launch im Februar um über 95 Prozent abgenommen hat. Diese Aussage ist dank einfacher Hilfsmittel wie dem Statistiken-Tab leicht zu verifizieren, zumindest wenn man Valve als vertrauenswürdigen Bereitsteller dieser Daten ansieht. Ubisoft Montreals Community-Developer Eric Pope hingegen verneint diese Entwicklung (in diesem Clip wurde sein Zitat festgehalten) und geht sogar soweit, getreu des amerikanischen Vorbildes alle gegenteiligen Aussagen als "Fake News" abzustempeln:

"Wir haben viele Spieler in For Honor - glaubt es oder nicht ihr Fake News-Menschen. Wir haben viele Spieler in For Honor."

Das Wort "viele" ist natürlich so eine Auslegungssache und es stimmt, die Verbreitungszahlen von Uplay und den Konsolenversionen wurden nie öffentlich kommuniziert. Vielleicht ist Steam entgegen dem allgemeinen Trend im Falle von Ubisofts Actionspiel schlicht und ergreifend kein Indikator für die Beliebtheit des Titels. Ob man das glauben will oder nicht, bleibt letztlich jedem selbst überlassen und Pope entschärfte die Aussage mit seinem Humor direkt wieder. Was sagt ihr dazu?

