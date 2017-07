Gerücht: Telltale enthüllt diese Woche ein neues Batman-Spiel

Diese Woche wird in San Diego die Comic-Con starten und die Mädels und Jungs bei Telltale haben die ein oder andere Überraschung für uns am Start. Ein neuseeländisches Film- und Musiklabel hat nun einen Season Pass für etwas namens Batman: The Enemy Within gelistet, was viele Redaktionen mit Warner Bros. in Verbindung bringen. Doch wir vermuten einen anderen Strippenzieher dahinter: Der Eintrag sagt nämlich aus, dass das Projekt von Kent Mudle kontrolliert wird und dieser Mann hat in der Vergangenheit bereits für mehrere Projekte mit Telltale zusammengearbeitet. Was auch immer am Ende hierbei rauskommt, in ein paar Tagen wissen wir sicherlich mehr.