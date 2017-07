Gerücht: Wird The Wolf Among Us-Fortsetzung auf Comic-Con angekündigt?

Die Comic-Con in San Diego wird sicher die ein oder andere Neuigkeit für uns bereithalten, diese Erkenntnis hat sich in den vergangenen Jahren gefestigt. Telltale Games hat bereits "Neuigkeiten" für das Großevent angekündigt und der Schauspieler, der Bigby in The Wolf Among Us choreografiert hat, teilte diesen Beitrag. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass er involviert ist oder ihn die Sache einfach nur sehr freut. Am 20. Juli werden wir mehr erfahren. Rechnet ihr mit einer Fortsetzung von The Wolf Among Us?