Xcom 2: Spieler regen sich über den hohen DLC-Preis von War of the Chosen auf

Firaxis und 2K Games haben letzte Woche die Vorbesteller-Optionen für die neue Xcom 2-Erweiterung War of the Chosen bekanntgegeben und dabei enthüllt, wie teuer der neue Inhalt ist. Wer sich das Add On sichern möchte, muss noch einmal 39,99 Euro auf den Tisch blättern und das ist schon ein happiger Preis - vor allem, da das Hauptspiel noch immer für 50 Euro über die Ladentheke geht. Natürlich wissen wir bereits, dass Xcom 2: War of the Chosen fast so groß ist, wie Xcom 3, aber wie viel Inhalt uns letztlich erwartet, ist noch ungewiss. Einige Fans stören sich heftig am hohen Preisschild und wollen direkt auf Rabatt-Aktionen warten. Was ist eure Ansicht bei diesem Thema? Sind 40 Euro für ein DLC zu viel oder seid ihr gerne bereit, Firaxis bei den künftigen Plänen rund um das Xcom-Franchise zu unterstützen? Xcom 2: War of the Chosen erscheint am 29. August für PC, Playstation 4 und Xbox One.