George Romero stirbt mit 77 Jahren an Lungenkrebs

George Andrew Romero ist am Sonntag im Alter von 77 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Der legendäre Regisseur, Autor und Schauspieler, der 1940 in New York geboren wurde, musste sich nach kurzer, schwerer Erkrankung dem Lungenkrebs geschlagen geben.

Romero gilt als einer der Mitbegründer des modernen Horror-Genres und mit seinem Werk "Die Nacht der lebenden Toten" ist es ihm 1968 gelungen, das Zombie-Thema marktfähig zu machen. 1978 wurde das Meisterwerk Dawn of the Dead veröffentlicht, das bis zum heutigen Tage Literatur, Filme und Videospiele beeinflusst. Fans von Call of Duty: Black Ops werden Romero als einen der spielbaren Charaktere aus der Erweiterung Call of the Dead kennen, für die der Filmemacher Modell stand.

Auch wir wollen Romeros Familie und allen Angehörigen unser aufrichtigstes Beileid aussprechen.