Charmantes RTS Tooth and Tail erscheint Anfang September auf PS4 und PC

Monaco: What's Yours is Mine-Entwickler Pocketwatch Games arbeitet derzeit an einem neuen Echtzeitstrategiespiel mit zivilisierten Tieren. Das Spiel hießt Tooth and Tail und bietet einen charmanten Pixel-Look. Davon solltet ihr euch jedoch nicht ablenken lassen, denn in diesem Titel geht es um kurze, harte Echtzeitschlachten, die ihr allein, online oder mit Freunden auf dem geteilten Bildschirm erleben dürft. In Tooth and Tail findet ein Krieg zwischen verschiedenen Nagetieren statt und es liegt an uns zu entscheiden, wer diesen Konflikt überlebt und das Fleisch seiner Gegner verspeist... Es gibt vier Fraktionen, einen aktiven Basenbau und Controller-Support für beide Spielversionen. Den neuen Trailer und frische Eindrücke vom Spiel könnt ihr euch untern ansehen, Tooth and Tail erscheint am 12. September für PC (Steam und GOG) und PS4.