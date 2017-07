Weitere Details zu Kingdom Hearts III

Am Wochenende haben wir einen neuen Gameplay-Trailer von Kingdom Hearts III bekommen, das die neue Toy Story-Welt vorstellt. Mittlerweile gibt es weitere Details zu Square Enix' kommendem Fantasie-RPG. In einem Interview mit IGN spricht Kingdom Hearts III-Producer Tetsuya Nomura über die Möglichkeit eines zweiten spielbaren Charakters. Es ist ihm nicht gestattet gewesen, mehr darüber zu verraten und die Identität des oder der Heldin zu enthüllen, wir werden also auf weitere Details warten müssen.

"Es würde schwierig werden mehrere spielbare Charaktere einzuführen, doch es gibt die Intention, neben Sora eine weitere Spielfigur einzufügen.", erklärte Nomura. "Leider sind wir aktuell nicht in der Lage zu verraten, wer es ist, aber es wird [eine weitere spielbare Figur geben]."

Im Verlauf des Interviews spricht Nomura über die Party-Größe in den Kämpfen und den Erkundungssequenzen. Wir sind in der Lage mehrere Charaktere darzustellen. Bis zu fünf Leute können beitreten, sogar mehr. Viele Figuren können der Party beitreten."

In einer Konversation mit Gameinformer sprach Nomura über das Gummi-Schiff, das ikonische intergalaktische Transportmittel, mit dem Sora und seine Freunde zwischen den verschiedenen Welten hin- und herreisen. Er bestätigte, dass das Gummi-Schiff auch in Kingdom Hearts III zurückkehren wird, wollte allerdings auch hier keine weiteren Details verraten. Kingdom Hearts III wird 2018 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Momentan gibt es keine Pläne, die Spielerfahrung auf andere Plattform auszuweiten.