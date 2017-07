Ein weiterer böser Junge tritt den Kämpfern von Tekken 7 bei

Tekken 7 ist nun schon mehr als einen Monat für PC, PS4 und Xbox One erhältlich und Bandai Namco verriet bereits lange vor der Veröffentlichung, dass das Spiel als Service nach dem Release weiter unterstützen werde. Auf der EVO 2017 am Wochenende haben sie eine neue Charakter-Adaption angekündigt, diesmal geht es um ein bekanntes Gesicht einer konkurrierenden Beat'm'Up-Spieleserie. Kurz vor dem Tekken 7-Finale hat Producer Katsuhiro Harada bekanntgegeben, dass Geese Howard aus Fatal Fury und The King of Fighters im Winter als spielbarer Charakter in das neue Tekken eingeführt wird. Harada-San hat erste Eindrücke des bösen Kerls in einem Video geteilt, doch findet ihr die Adaption passend?