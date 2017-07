Wolfenstein II zeigt unterhaltsame Seite der Nazi-Invasion

Bethesda hat einen neuen Trailer für das kommende Action-Spiel Wolfenstein II: The New Colossus veröffentlicht. Wir sehen im Video einen Ausblick auf eine typisch amerikanische Gameshow, in denen die Teilnehmer ihr Wissen aus der Indoktrinierung nachweisen müssen. Den Verlierern blüht eine Nachschulungsmaßnahme, was die aufgeheizten Zuschauer sehnlichst begrüßen. Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.