Past Cure jongliert mit mentalen Krankheiten, Amnesie und der Suche nach der Wahrheit

Auf der E3 2017 haben wir Simon Gerdesmann vom Berliner Studio Phantom 8 kennengelernt und die Chance ergriffen, uns einen ersten Eindruck von ihrem Debütprojekt Past Cure zu machen.

"Es ist ein Stealth-Action-Shooter mit einigen Survival-Horrorelementen.", beginnt Gerdesmann. "Es hat zwei Welten, die echte Realität und die Alptraumwelt. Wir versuchen das mit einer Geschichte zusammenzubringen und nutzen unterschiedliches Gameplay, sodass in der echten Welt das Schleichen im Vordergrund steht, während wir uns in der Alptraumwelt auf den Survival-Horror konzentrieren."

"Es ist eine psychologische Geschichte, in der wir versuchen psychische Krankheiten, den Verlust um das Wissen der eigenen Vergangenheit in merkwürdigen Sequenzen zusammenzuführen, in denen ihr die Wahrheit über den Hauptcharakter erfahrt."

Past Cure ist für Ende des Jahres angesetzt und wird auf PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. In der kommenden Woche präsentieren wir euch einen ersten kurzen Einblick in das Spiel.