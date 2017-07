Gameplay-Trailer von Naruto to Boruto: Shinobi Striker gelandet

Bandai Namco hat am gestrigen Nachmittag ein kleines Video für das Online-Kampfspiel Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlicht. Soleil Ltd. ist das verantwortliche Entwicklerteam und zeigt im ersten Gameplay-Material, dass sie Shinobi Striker eine eigene visuelle Note verpasst haben. Das Gameplay ist um das Vier-gegen-vier-Gameplay herum aufgebaut und zeigt einen Grafik-Stil, den wir in diesem Detailgrad noch nicht aus den bisherigen Videospiel-Umsetzungen der beliebten Anime-Serie kennen. Neben einem kooperativen Modus namens "Mission" dürfen wir mit unterschiedlichen Online-Varianten rechnen. Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint 2018 für PC, PS4 und Xbox One.