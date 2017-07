GT Sport geht am 18. Oktober an den Start

Der offizielle Playstation-Blog hat endlich das finale Erscheinungsdatum von Polyphony Digitals Gran Turismo Sport bekanntgegeben. Am 18. Oktober geht das Spiel in Europa offiziell an die Startlinie, in der Zwischenzeit wird das Team am finalen Feinschliff arbeiten. Im Beitrag spricht Studiopräsident Kazunori Yamauchi davon, dass wir weitere Informationen über die Kampagne, kreative Werkzeuge und mehr in den kommenden Monaten erfahren werden.