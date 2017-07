What Remains of Edith Finch erscheint für Xbox One

Es ist nun fünf Jahre her, seitdem Sony einen Vertrag mit den Entwicklern von Giant Sparrow unterzeichnete und Playstation 3-Besitzern daraufhin das unvergleichliche kleine Abenteuer The Unfinished Swan bekamen. Vor einigen Monaten erschien dann das zweite Spiel des Studios, What Remains of Edith Finch. Allerdings hatte sich Sony nicht dazu entschlossen diesen Titel aus eigener Tasche zu finanzieren und diese Aufgabe stattdessen an Annapurna Interactive abgetreten. Das ist zum einen die Erklärung dafür, wieso es das Spiel überhaupt auf den PC geschafft hat und es ist auch der Grund, warum uns die Ankündigung des gestrigen Abends nicht wirklich überrascht.

Giant Sparrow und Annapurna haben am Abend bekanntgegeben, dass What Remains of Edith Finch auf der Xbox One erscheint. Der Launch findet schon nächste Woche statt, am 19. Juli, wie das Ankündigungsvideo verrät. Falls ihr das Spiel nicht schon kennen solltet, empfehlen wir nicht, euch den Trailer anzuschauen, denn sonst riskiert ihr, gespoilert zu werden. Markiert euch einfach den nächsten Dienstag auf dem Kalender.