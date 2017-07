Firaxis führt uns durch eine Storymission in Xcom 2: War of the Chosen

Firaxis und 2K Games haben gestern einen neuen Trailer für die kommende Erweiterung War of the Chosen von Xcom 2 enthüllt. In diesem Video führt uns Garth DeAngelis, Senior Producer des Add Ons, durch eine Storymission, in der die Xcom zum ersten Mal auf die Verlorenen trifft. Da DeAngelis sehr klar kommuniziert, welche Möglichkeiten uns während des Auftrags zur Verfügung stehen und welche Entscheidungen uns erwarten könnten, betreten wir hier sehr leicht das Spoiler-Territorium. Bevor ihr euch das untere Video anseht, solltet ihr also vielleicht lieber zweimal nachdenken.

Firaxis Games erwähnt darin noch einmal die adaptive KI der Auserwählten, die sich unseren Spielstil merken und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Eine weitere wichtige Notiz dieser Mission betrifft unsere Verbündeten, denn die Schnitter und Scharmützler vertrauen sich gegenseitig nicht, weswegen wir zwischen ihnen vermitteln müssen. Ihr wollt noch mehr über Xcom 2: War of the Chosen erfahren? Dann startet am besten bei dieser News. Das Add On erscheint am 29. August für PC, PS4 und Xbox One.