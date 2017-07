Pokémon Go: Weltweites Festevent detailliert

Niantic Labs und The Pokémon Company haben ihre Pläne für Pokémon Go und die Festevents des Sommers bekanntgegeben. Am Abend des 22. Juli findet das sogenannte "Chicago Pokémon-Fest" statt, das die US-amerikanische Stadt mächtig aufwirbeln wird. Die Veranstaltung wird zwar maßgeblich durch die Menschen aus Illinois beeinflusst, doch wir dürfen und müssen den Amerikanern trotzdem unter die Arme greifen.

Am 22. Juli gibt es drei Zeitslots, in denen ihr aktiv werden müsst:

- 18:00 bis 18:30 Uhr

- 19:00 bis 19:30 Uhr

- 22:00 bis 22:30 Uhr

Während dieser Zeitfenster müssen alle Spieler rund um den Globus so viele Pokémon wie nur irgendwie möglich fangen, denn diese werden zusammengezählt und später als Multiplikator genutzt. Wir bestimmen damit die Wirkungsdauer spezieller Zusatz-Effekte, die die Spieler in Chicago ermitteln indem sie - ihr ahnt es - ebenfalls spezielle Pokémon sammeln. Je nachdem welche Pokémon-Typen die Spieler aus Illinois während der Aktion mitnehmen, werden anschließend spezielle Boni für alle Teilnehmer auf der ganzen Welt verteilt. Wir müssen also darauf hoffen, dass sich die Mädels und Jungs in Chicago ordentlich anstrengen.

Wenn genügend Pokémon während dieser drei Zeitfenster gefangen wurden, erscheint für alle Spieler in Chicago eine weitere Herausforderung, auf die wir allerdings keinen Einfluss mehr haben werden. Wird diese erfolgreich abgeschlossen, erhalten alle Pokémon Go-Spieler auf der ganzen Welt eine "große globale Belohnung".

Außerdem starten im August die sogenannten Safari-Zonen-Events in Europa. Nicht alle Länder sind daran beteiligt und ob eine solche Veranstaltung in eurer Nähe stattfindet, müsst ihr der folgenden Liste entnehmen:

5. August 2017

- Fisketorvet—Kopenhagen, Dänemark

- Centrum Cerny Most—Prag, Tschechische Republik

12. August 2017

- Mall of Scandinavia—Stockholm, Schweden

- Stadshart Amstelveen—Amstelveen, Niederlande

16. September 2017

- CentrO—Oberhausen, Deutschland

- Les Quatre Temps—Paris, Frankreich

- La Maquinista—Barcelona, Spanien

Jede Safari-Zone wird besonders seltene Pokémon beinhalten, die aus der zweiten Pokémon-Generation stammen und zum Teil noch gar nicht hier in Europa gesehen wurden. Alle Teilnehmer dürfen zudem ihre Kräfte in den herausfordernden Raids bündeln, um spezielle Event-Bosse niederzuringen und sich dabei weitere Belohnungen zu sichern. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut am besten hier vorbei.