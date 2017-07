Redum of Sun kündigt IndieGoGo-Kampagne an

Fireballed Studio hat diese Woche bekanntgegeben, dass ihr nächstes Spiel, Redum of Sun, auf IndieGoGo gestartet ist und sie dort jetzt nach Kapital für die Realisierung ihres Vorhabens suchen. In den nächsten fünf Wochen wollen sie rund 8.750 Euro für das kleine Zweimann-Team Marcin Tomala & Anna Siejka zusammenbekommen. Wie aus der Projektbeschreibung hervorgeht, wird Redum of Sun in einer Zeit vor der eigentlichen Zeitrechnung stattfinden. Götter und Mythen sind in diesem Zeitalter an der Tagesordnung und wir treten in die Fußstapfen eines himmlischen Jägers. Mit einem Bogen bewaffnet werden wir im FPS-Stil versuchen, das Reich der Sonne zurückzugewinnen. Im Trailer des Spiels sehen wir die offene Welt mit all ihren grellen, bunten Farben. Falls ihr mehr Informationen wünscht, hier geht es zur IndieGoGo-Webseite. Klingt für euch nach einem einzigartigen Twist für die gängige Formel der First Person-Shooter?