Spider-Man hat viel Aufmerksamkeit auf Sonys E3 2017-Präsentation erhalten, vor allem in der Szene, als Spidey am Helikopter hängend durch Manhatan flog. Fans führte das zu der Frage, wie groß Insomniacs neuer Sandkasten denn eigentlich wird und das Studio hat darauf eine Antwort gefunden. Ein Spieler fragte das Studio auf Twitter, wie die Spielwelt des PS4-Exklusivtitels im Vergleich mit dem aussieht, was wir in The Witcher 3: Wild Hunt erkunden konnten. Da der Entwickler den Vergleich nicht ganz passend findet, stellte er einen eigenen an und zwar mit einem eigenen Projekt, Sunset Overdrive: "Das ist kein Vergleich den wir wirklich machen können. [Die Welt] ist etliche Male größer als Sunset City.", lautet die Antwort. Was denkt ihr dazu, kommt es wirklich immer auf die Größe an?