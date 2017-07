Details zur dritten Mafia III-Erweiterung gelandet

Fans von Mafia III haben allen Grund zur Freude, denn Hangar 13 hat diese Woche neue Details zur dritten Erweiterung des Actionspiels bekanntgegeben. Wie das Studio bestätigte, wird Sign of the Times schon am 25. Juli, also in zwei Wochen veröffentlicht werden. Eine Gruppe gruseliger Kultisten namens Ensanglante wird nachgesagt, dass sie mit halluzinogenen Drogen experimentieren und sogar ihre eigenen Leute damit kontrollieren. Natürlich verbirgt sich dahinter ein viel teuflischerer Plan, doch glücklicherweise ist Lincoln am Start und hat ein paar neue Hilfsmittel mitgebracht. Mit Schwarzlicht-Taschenlampe und Kamera bewaffnet observiert er Verdächtige und untersucht Tatorte. Ganz zum Pazifisten wird der temperamentvolle Protagonist damit natürlich nicht und deshalb stehen uns tödliche Wurfmesser zur Verfügung, mit denen wir ohne Aufmerksamkeit zu erregen weitere Nachforschungen anstellen. Alle weiteren Informationen könnt ihr im unteren Trailer sehen. Klingt das nach einem würdigen Ende für Lincolns Rache-Geschichte?