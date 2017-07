Anspieleindrücke zum Alpha-Launch von Dauntless

In der vergangenen Woche haben wir uns das Free-to-Play-Actionspiel Dauntless angesehen und einige erfolgreiche Jagden mit dem Entwicklerteam Phoenix Labs absolviert. Was wir dabei erlebt haben und in welchen Aspekten das Spiel schon jetzt eine gute Figur macht, das haben wir in unserer Vorschau festgehalten. Außerdem gibt es Neuigkeiten für all diejenigen, die sich bereits eines der kostenpflichtigen Gründerpakete des Spiels gesichert haben. Ab dem 18. August dürft ihr in den offiziellen "Alpha-Launch" reinschauen und mit eigenen Augen erleben, was Dauntless zu bieten hat. Alle Teilnehmer sind ab diesem Zeitpunkt auch in der Lage, öffentlich Bild- und Videomaterial aus dem Spiel zu teilen und Freunden und Kollegen von den Abenteuern in der fantasievollen Welt zu erzählen. Auch wenn diese Komponente nicht aus der Anspieldemonstration hervorging, scheinen sich Phoenix Labs ihrer Netzstruktur sehr sicher zu sein. Sie greifen auf ein äußerst robustes Netzwerk aus Google- und Amazon-Servern zurück und die haben in den ersten Tests schon immerhin 25.000 Menschen standgehalten.