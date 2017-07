Das sind die Features von WWE 2K18

Publisher 2K hat Anfang der Woche einige Details zu den Features ihren neues Wrestling-Sportspiels WWE 2K18 mit uns geteilt. Executive Producer von Visual Concepts, Mark Little, hat keine Mühen gescheut, um alle Infos zu sämtlichen Features in den unterschiedlichen Regionen des Spiels herauszustellen. Im sogenannten Inhaltseditor werden sich kreative Köpfe austoben dürfen, um Matches, Charaktere, eigene Arenen oder Videos nach ihren Vorlieben zu gestalten. Die Spielmodi "Mein Spieler" und "Meine Karriere" bieten neue Inhalte und Verbesserungen. Im Karrieremodus dürfen wir uns zum Beispiel im Backstage-Bereich umsehen und mit den anderen Superstars sprechen, was offenbar sogar Auswirkung auf die Geschichte haben wird. Im Spielmodus "Road to Glory" nutzt ihr euren eigenen Superstar im Kampf gegen andere Spieler und gewinnt mit ihnen sogenannte "WWE-Pay-per-Vie-Events".

Unterhalten werden angehende Wrestler von dem Kommentatorentrio Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves. In Sachen Technik wurde insbesondere die Belichtung ausgebaut, das vor allem auf der realistischeren Haut auffällt. Mehr Informationen erhaltet ihr im dem offiziellen Blog. Übrigens wurde Kurt Angle als exklusiver Charakter für Vorbesteller bestätigt, nachdem dieser sich auf Twitter verplappert hat. Wer WWE 2K18 vor dem offiziellen Release am 17. Oktober kauft, erhält die beiden Figuren "American Hero" und "Wrestling Machine" gratis dazu. Über welche Features freut ihr euch am meisten?