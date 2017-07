Riot greift Mobile Legends an

Riot Games hat mit League of Legends schon einiges hinter sich, denn nachdem das Spiel so erfolgreich wurde, wollten plötzlich alle Unternehmen ein Stück des MOBA-Kuchens abhaben. In Asien ist das natürlich nicht anders als hier in Europa, allerdings haben die Angestellten in der Regel ein bisschen weniger Zeit zum Spielen. Um dieses Publikum anzusprechen, haben sich verschiedene Entwicklerstudios daran gemacht, das Genre auf mobile Geräte zu bringen. Viele lassen sich dabei von League of Legends inspirieren, doch bei einigen Projekten lässt sich kaum mehr von Inspiration sprechen, sondern von geistigem Diebstahl. So auch im Falle von Mobile Legends, die von Riot kurzerhand vor Gericht gebracht wurden.

Das Unternehmen Shanghai Moonton Technology ist für den dreisten Klau verantwortlich und hat Dutzende Seiten an Details eins zu eins aus dem beliebten eSports-Spiel geklaut. Das führte zum Verkaufsstopp der App, die daraufhin sofort vom Markt genommen wurde - nur um wenige Tage später unter anderem Namen neu aufzutauchen. Nun nimmt sich ein kalifornisches Gericht der Sache an. Moonton wirkt mit den gerichtlichen Abläufen vertraut und plädiert an die eigene Unschuld. Riot wird sie dieses mal aber sicher nicht so leicht gehen lassen.

Quelle: Dotesports.com