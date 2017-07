The Escapists 2-Trailer verrät August-Veröffentlichung

Vor neun Monaten hat Moldy Toof Studios enthüllt, dass sie an The Escapists 2 arbeiten und wir noch 2017 mit der Gefängnis-Simulation rechnen dürfen. Nun wissen wir, dass das Studio kein Problem mit seinem Zeitmanagement hat, denn am 22. August erscheint der nächste Teil. In einem ersten Trailer wird The Escapists 2 für PC, Playstation 4 und Xbox One bestätigt, in der offiziellen Pressemitteilung verrät Team 17, dass sich auch Nintendo Switch-Spieler über das Spiel freuen dürfen - gab jedoch kein offizielles Datum an. Preislich liegt das Spiel bei 19,99 Euro und Vorbesteller werden mit einem zusätzlichen Gefängnis im Dschungel belohnt - dem Glorious Regime.

The Escapists 2 bietet ein Tutorial für Neulinge, zehn Gefängnisse in unterschiedlichen Umgebungen (darunter auch im Weltall), ein Drop-In, Drop-Out-Mehrspielermodus für bis zu vier Insassen (das ist jedoch abhängig von der Version), ein überarbeitetes Kampfsystem und neue Items und Gameplay-Mechaniken.