Über sechzig Rennstrecken in Project Cars 2 enthüllt

Project Cars 2 will seinen Vorgänger in puncto Dimensionierung überbieten, koste es was es will. Dazu zählt nicht nur der deutlich höhere Grad an Realismus oder der epische Fuhrpark mit über 180 Sportwagen, sondern auch die etlichen Rennstrecken, auf denen wir all diese Flitzer ausprobieren. Insgesamt 64 Strecken warten darauf, dass wir sie mit technischer Perfektion und meisterhaftem Fahrkönnen erobern und selbst unter den dynamischen Wetterbedingungen konsequent zu Ende fahren. Der Vorgänger hatte immerhin 40 Strecken, auf denen wir uns austoben konnten, aber das ist natürlich eine andere Hausnummer. Anstatt sie alle aufzulisten verweisen wir lieber auf die offizielle Webseite, da habt ihr sicher mehr von. Project Cars 2 erscheint am 22. September für Playstation 4, Xbox One und PC.