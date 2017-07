Sony zeigt ausgiebiges Gameplay-Video von Marvel vs. Capcom: Infinite

In dieser Woche ist eine dicke Gameplay-Präsentation von Marvel vs. Capcom: Infinite gezeigt worden, die einen ziemlich ausgiebigen Einblick in das neue Crossover-Kampfspiel gibt. Kommentiert hat das Ganze der Game Producer Mike Evans und sein Kollege Peter Rosas in einem Livestream des Playstation Underground-Kanals, damit warten 26 Minuten voller chaotischer Kämpfe, Bildschirm-füllender Laserstrahlen und dicken Schellen auf euch. Fans die nicht länger auf das Erscheinen von Marvel vs. Capcom: Infinite am 19. September warten wollen, können hiermit ihren Durst nach ordentlicher Prügelei decken. Vorerst.