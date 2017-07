Lego Marvel Super Heroes 2 verdoppelt die Größe der Hub-Welt

Matt Ellison von TT Games spricht mit uns im E3-Interview über die nächste große Installation des Lego-Franchise: Lego Marvel Super Heroes 2, "den direkten Nachfolger von Lego Marvel Super Heroes".

"Einer der Schlüsselaspekte von diesem Spiel ist Chronopolis, das ist der Schauplatz, in dem Kang all die verschiedenen Orte zusammenbringt, die er erobert.", erklärt uns Ellison. "Chronopolis ist also der Open World-Hub in diesem Spiel und er wird doppelt so groß sein, wie Manhatten aus dem letzten Titel. Und es bedeutet auch, dass dort 18 Areale mit Quests mit etlichen Sammelobjekten und vielen Geheimnissen [auf euch warten]. Das wird echt richtig spaßig."

Wir sprachen mit Ellison im weiteren Verlauf des Videos noch über die Themen Narration, was seine liebsten Charaktere im Lego-Universum sind und was er vom Arena-Modus für vier Spieler hält. Lego Marvel Super Heroes 2 erscheint am 17. November für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One.