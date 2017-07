Star Wars Battlefront II-Beta startet im Oktober

EA und DICE haben gestern Nachmittag bekanntgegeben, dass die Beta von Star Wars Battlefront II am 6. Oktober startet. Angehende Jedi-Ritter dürfen sich nun langsam mental darauf vorbereiten, die Macht in sich zu sammeln. Wenn ihr schon vor dem offiziellen Start einen riesigen Haufen imperialer Credits ansammeln wollt, dann interessiert ihr euch vielleicht für den frühzeitigen Beta-Zugang, der Vorbestellern zwei zusätzliche Tage auf dem Test-Schlachtfeldern gewährt. Am 9. Oktober wird diese Betaphase ein Ende finden, damit sich DICE an die letzten Änderungen vor dem Start setzen kann und das Spiel bis zum Launch auf Hochglanz poliert. Weitere Details zu den Vorbesteller-Boni erhaltet ihr hinter diesem Link und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben eine aktuelle Vorschau zum intergalaktischen Shooter am Start. Star Wars Battlefront II erscheint am 17. November für PC, PS4 und Xbox One.