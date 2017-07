Laut Jeff Kaplan ist Overwatch ausbalanciert

Blizzards Jeff Kaplan hat sich in einem Community-Beitrag zum Stand von Overwatch geäußert und darin gesondert die Spielbalance betrachtet - etwas, das viele Fans angesichts der Rate an neuen Helden kritisch hinterfragen.

"Das kontroverseste [Argument] das ich hier (hoffentlich) sage ist, dass ich glaube, Overwatch sei aktuell ausbalanciert.", so Kaplan. "Was ich damit meine ist, [es] gibt aktuell keine Helden, die so mächtig sind, dass sie den Punkt der Spielbalance aushebeln." Später fügte er hinzu, dass die "Wahrnehmung der Balance viel kraftvoller sei, als der tatsächliche Zustand.

Wie Kaplan schreibt, sind Überarbeitungen an Helden nur dann gut, wenn sie dem Spiel dabei helfen, unverhältnismäßig starke oder schwache Fähigkeiten auszugleichen. Änderungen an einem Champion, die allein die Attraktivität eines Champions beeinflussen hingegen, seien seiner Meinung nach nicht hilfreich. Kaplan identifizierte in seiner Ausarbeitung, dass sich Spieler auch vor der Unsicherheit der ständigen Veränderungen fürchten.

"Es gibt viele Möglichkeiten für den Wandel einer Meta, aber wenn ich drei Mittel herausfiltern müsste (zumindest für das, was wir in Videospielen sehen], wären das 1) manchmal Veränderungen in der Spielbalance 2) Spieler, die neue Strategien entdecken 3) das Spiel zwingt Meta-Veränderungen durch neue Mechaniken." Kaplans Meinung nach ist die Option, in der die Spieler selbstständig das übergeordnete Spielverhalten beeinflussen für eine Community und die Entwicklung des Spiels am besten. "Wir werden Balance-Änderungen für Helden machen, die das auch benötigen. Und wir tun das viel häufiger, als ihr [es bemerkt]." [...] "Ich [halte nur nichts davon,] Veränderungen aus der Veränderung willen herbeizurufen. Die Meta wird sich schon früh genug ändern."

Ist der stete Wandel im Metagame von Spielen wie Overwatch, League of Legends oder Online-MMOs für euch wichtig, oder haltet ihr diese Art von ungewisser Zukunft für fragwürdig? In beiden Fällen legen wir euch noch einmal den Beitrag ans Herz.