Starbreeze spricht über VR und den eSports-Ansatz von Storm

Starbreeze schließt sich mit iMAX zusammen, um ortsbasierte VR-Erfahrungen für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und damit das Thema virtuelle Realität stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. Darüber haben wir uns in Barcelona auf der Gameslab mit dem Chief Technology Officer Emmanuel Marquez von Starbreeze Studios unterhalten. Was seine Meinung zum Thema der erweiterten Wirklichkeit ist und was wir von StarVR oder der kommenden VR-Erfahrung Storm erwarten dürfen, hat er uns verraten:

"Wir glauben sehr stark daran, dass der Anfang von VR durch die Arcade[-Erfahrungen geprägt] sein wird [...], die wir [intern] eSports VR nennen und als Project Storm ankündigten. [...] Der Heimmarkt ist für VR aufgrund von vielen Gründen sehr schwierig. Wir wissen alle warum; es gibt einfach nicht genug Platz. Und offensichtlich ist es noch immer [zu teuer], sich ein Headset zu kaufen. Es ist auch nicht ganz leicht, das alles zu initialisieren. Die Leute verstehen auch noch nicht, was VR bietet - sie haben nicht das Verlangen, darin so viel zu investieren."

Das Lasertag-Konzept von Storm wurde erst vor kurzem in einem Livestream des Entwicklers vorgestellt und Marquez knüpfte während unseres Gespräches daran an: "Es benötigt etliche Schritte, um sich vollkommen kabellos wie in einem Fußballstadium bewegen zu können Doch dort wollen wir mit Project Storm hin. Ein vollkommenes Laser[-tag]-Erlebnis in einer virtuellen Realität mit einem leichten Headset, das all das realisieren kann, und sicher ist. Natürlich werden wir [einen Fuß vor den anderen setzen]."

Marquez sprach im weiteren Verlauf des Videos auch über die Verbindung von augmentierter und virtueller Wirklichkeit, die seiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg von VR für die Zukunft ist.