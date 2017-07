Hier ist die wöchentliche Gamereactor- und Coca-Cola-eSports-Zusammenfassung

Wie jede Woche bringen Gamereactor und Coca Cola euch die heißesten News, Spielertransfers und aktuellen Klatsch aus der Welt des eSports und auch in dieser Woche finden sich Jake, Sam und Emma in unserem Büro ein, um genau darüber zu reden. Heute erklären wir euch, was in der letzten Woche in League of Legends passiert ist, haben eine ziemlich coole Geschichte über den Preispool von The Internationale am Start und sogar ein Interview mit Dan Greenawalt von Forza Motorsport 7. Die Show könnt ihr auf unserer eSports-Seite sehen. Sagt uns, was ihr davon haltet.