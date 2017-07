Sony hat großen Erfolg mit der aktuellen Konsolengeneration und weltweit bereits mehr als 60 Millionen Exemplare verkauft. Dass ein Nachfolger kommen wird, darüber sind sich viele Experten einig, doch früh für das japanische Unternehmen ist es noch zu früh, um über eine neue Plattform zu sprechen. Natürlich hält das bestehende Analysten nicht davon ab, sich eingehend mit dem Thema zu beschäftigen. Die Kollegen von Gaming Bolt etwa haben mit dem berühmten Industrie-Analysten Michael Pachter gesprochen und dabei einige interessante Prognosen aus dem erfahrenen Wirtschaftsprofi herausgekitzelt.

"Ich mag Shawn [Layden, CEO von Playstation Amerika] wirklich sehr und ich denke nicht, dass er irgendjemandem in die Irre führen wird. Die Playstation 4 Pro ist [von einem technischen Standpunkt] besser ausgeprägt, als die PS4 und ich glaube, dass das ein halber Schritt in Richtung Playstation 5 ist."

"Ich denke die PS5 wird wieder ein halber Schritt werden. [....] Aber wie viel schneller kann die Playstation 5 werden? Sie wird sicherlich 4K unterstützen, doch erzeugt sie 240 Bilder in der Sekunde? [...] Wird sie Spiele spielen können, die für die Playstation 4 Pro gemacht wurden? Das ist die Frage. [...] Ich denke sie wird das tun. Ich glaube sie werden eine Konsole bauen, die abwärtskompatibel mit der PS4 Pro sein wird."

Patcher hat sich zudem zu einem möglichen Veröffentlichungszeitfenster geäußert, das seiner Meinung nach eng mit Sonys Bestrebungen im 4K-TV-Markt zusammenhängen wird.

"Meine Erwartung liegt nicht in 2018. Das wird eher 2019 oder erst 2020, aber wahrscheinlich schon 2019. Sony wird das zeitlich viel besser takten, da sie 4K-Geräte produzieren, sobald der 4K-Fernsehmarkt in Amerika die 50 Prozent geknackt hat und im Rest der Welt bei 35 Prozent liegt. Ich denke Sony wird den nächsten Konsolenzyklus noch nicht vollends geplant haben, aber ich glaube, sie wissen was zu tun ist."

Patcher nimmt also an, dass Sony noch so lange mit der Playstation 4 fortfahren wird, bis die 4K-Fernsehgeräte im Preis gesunken sind und ihren Weg in die Haushalte vieler Spieler finden. Stimmt ihr dieser Prognose zu?