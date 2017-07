Hearthstone: Ritter des Frostthrons angekündigt

Während der HCT Spring Championship 2017 in Shanghai hat Blizzard eine neue Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft angekündigt. Ritter des Frostthrons heißt der neue Inhalt und Mitte August wird er bereits verfügbar sein. In Ritter des Frostthrons werden wir herausfinden, was passiert wenn sich strahlende Helden in die Dunkelheit begeben und ihre Kräfte für das Böse einsetzen. Wir erhalten Missionen die sich um Arthas den Lich-König drehen und uns in die Eiskronenzitadelle führen. Neben Arthas selbst werden wir dort unter anderem auf Sindragosa und Professor Putricidio treffen.

Die Erweiterung umfasst 135 Karten, ein neues Spielbrett und zwei neue Karteneffekte, die das Metaspiel beeinflussen. Die interessantere Neuerung sind sicherlich die Todesritter-Heldenkarten mit ihren starken Karteneffekten und mächtigen Kampfschreien. Der frische Karteeffekt Lebensraub zieht dem Spieler Lebenspunkte ab, der ein entsprechendes Monster angreifen lässt. Wenn die Spieler alle Missionen abgeschlossen haben, erhalten sie drei Ritter des Frostthrons-Pakete. Für das Abschließen des Prologs gibt es bereits eine legendäre Todesritter-Heldenkarte. Neue Karten werden ab dem 24. Juli enthüllt, Hearthstone: Ritter des Frostthrons wird ab Mitte August für PC, Mac, iOS und Android verfügbar sein.