Fans realisieren Zelda: Breath of the Wild in 4K auf dem PC

Über die von Fans kreierte PC-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben wir bereits einige Male berichtet und deshalb finden wir, zum Abschluss der Woche noch einmal das Thema aufzugreifen. Die Gruppe an Moddern hat es endlich geschafft, das Spiel vollständig auf dem PC spielbar zu machen. Dank eines Wii U-PC-Emulators kann das Spiel nun sogar mit dicker 4K-Auflösung erlebt werden. Neben der Erhöhung der Pixeldichte und der unglaublichen Verbesserung in Sachen Stabilität erlaubt der aktuelle Build eine Reihe von zusätzlichen Grafikoptionen, wie adaptiver Nebel in den Verlorenen Wäldern und schicke Partikeleffekte im Umfang mit den Fackeln. Einen visuellen Eindruck des Experiments findet ihr auf Youtube. Nintendo ist bislang noch nicht rechtlich gegen die Gruppierung vorgegangen, die Modder gaben allerdings schon bekannt, dass sie die Arbeiten umgehend abbrechen werden, sobald ein entsprechendes Gesuch von Nintendo eintrifft. Was denkt ihr über diese Spielversion?

Quelle: Gamepur.