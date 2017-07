Alle wichtigen Details über die Beta von Destiny 2

Für Vorbesteller beginnt die Destiny 2-Beta auf der Playstation 4 am 18. Juli, auf der Xbox One müssen sich die Fans einen ganzen Tag länger gedulden. Bungie wird sich in der Beta auf das konzentrieren, was wir von der Marketingabteilung schon seit der Anfang des Jahres erfahren haben. Das umfasst die erste Mission Homecoming, den Inverted Spire-Strike, sowie die beiden Schmelztiegel-Spielmodi Kontrolle und Countdown. Wir dürfen alle drei neuen Subklassen ausprobieren, also den Dawnblade-Walock, den Arcstrider-Hunter und den Sentinel-Titan und ab dem 21. Juli um 19:00 Uhr werden die Testserver öffentlich geschalten. Ab diesem Zeitpunkt dürfen auch alle Nicht-Vorbesteller in das Spiel schauen. Am 23. Juli um 19:00 Uhr wird Bungie die Pforten der Farm öffnen, das ist der soziale Hub in Destiny 2. Sie wollen austesten, wie viele Spieler gleichzeitig dort angezeigt werden können. Könnte sich lohnen, sich das Datum zu merken. PC-Spieler werden vorerst außen vorgelassen, nehmt ihr trotzdem an der Beta teil?