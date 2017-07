Doomfist für Overwatch bestätigt

Nach monatelanger Spekulation und Gerüchten hat Blizzard gestern Abend endlich den Mantel des Schweigens gelüftet und Doomfist offiziell für Overwatch bestätigt. Mit echtem Namen heißt der neue Charakter Akande Ogundimu und wird als offensive Spielfigur gelistet. Doomfist hat eine Armkanone, um sich auf Entfernung gegen Feinde zu wehren, punktet jedoch vor allem im Nahkampf. Mit der Fähigkeit Seismic Slam springen wir nach vorne auf einen Feind und ziehen nahe Gegner an uns heran. Die dicke Faust erlaubt es Doomfist seine Feinde mit dem Rising Uppercut in die Luft zu befördern und verbündeten Teammitgliedern für kurze Zeit eine tolle Zielscheibe zu bieten. Doomfist bekommt ein temporäres Schild in Abhängigkeit seines Fähigkeitenschadens, ist als Frontmann aber auf sein Team angewiesen. Die ultimative Fähigkeit heißt Meteor Strike, mit ihr springen wir in die Luft, um anschließend hohen Schaden im Zielgebiet anzurichten. Mehr Infos über die Hintergrundgeschichte von Akande Ogundimu erfahrt ihr in den unteren Videos, wenn ihr Doomfist direkt ausprobieren wollt, solltet ihr euch die Testumgebung von Overwatch im Blizzard-Client herunterladen. Dort ist der Gute seit gestern Abend für die nächsten Wochen spielbar, bis er anschließend auf die Live-Server entlassen wird. Was haltet ihr vom neuen Charakter?