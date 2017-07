Pokémon Go feiert Geburtstag in der Wildnis

Im letzten Juli ist ein Phänomen losgetreten, auf das einige Spieler heutzutage bereits mit verdrehten Augen zurückblicken. Pokémon Go ist hier in Deutschland erschienen und hat Spieler weltweit in seinen Bann gezogen. Niantic hat nun bekanntgegeben, dass sie ein großes In-Game-Event planen, um diesen Geburtstag zu feiern. Pikachu wird darin unter anderem die Mütze von Ash aus der Animationsserie tragen und es wird viele Angebote für die im Spiel so wichtigen Items geben. Zwischen August und September soll in Europa ein großes Pokémon Go-Fest an den Start gehen, Fans sollten also schon mal ihre Powerbank laden.