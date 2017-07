Playerunknown's Battlegrounds' Game Creator Brendan 'PlayerUnknown' Greene hat in einem Interview mit Rockpapershotgun erklärt, dass er seine vielen Fans nicht enttäuschen will. Er weiß genau, warum viele Spieler von Early Access-Titeln wie DayZ so frustriert sind und möchte diesen Fehler nicht ebenfalls machen.

"Die Entwicklung von Videospielen ist hart. Wir arbeiten mit [der] Unreal[-Engine zusammen], das ist eine echte Freude. Denn die [Unreal-Engine] hat eine eigene Firma, die nur an der Technik dahinter sitzt - 40 Leute, die ausschließlich mit dem Code beschäftigt sind. Schaut euch Daybreak und Bohemia an, sie arbeiten an ihren eigenen Technikgerüsten und das ist unendlich viel schwieriger. Ich glaube die ForgeLight-Engine ist zehn Jahre alt. Sie hat sich seit ihrem Start erstaunlich weiterentwickelt, doch es ist immer noch das Arma-Gerüst, jetzt also 15 Jahre alt. DayZ arbeiten nun an einer eigenen Engine und das ist einfach etwas, das sehr viel Zeit braucht."

"Das alles verstehen viele Leute nicht und sie haben viel Wut dafür übrig. Ich versuche nur, sie wann immer es eben geht zu korrigieren. Leute hört zu, irgendwann werden sie schon fertig sein. Diese Firmen werden ihre Spiele nicht einfach irgendwo liegen lassen. Einige Menschen sagen, 'Oh DayZ wird niemals fertiggestellt werden', aber natürlich wird es das. Uns sagt man auch nach, dass wir nicht in den nächsten sechs Monaten aus dem Early Access rauskommen, ich nehme die Herausforderung an. Ich kann euch garantieren, dass wir in sechs oder sieben Monaten den Early Access verlassen. Es ist dieses Team und es ist eine Frage der Ehre, versteht ihr? Wir werden das Spiel in sechs Monaten fertigstellen."

Glaubt ihr, dass sich Greenes Prognose bewahrheitet?