Anfang 2016 hat sich in Berlin ein kleiner Indie-Entwickler gegründet, der an einem ambitionierten Actionspiel arbeitet. Der Titel heißt Past Cure und versucht sich daran, Action-, Horror- und Elemente eines interaktiven Thrillers mit Stealth-Missionen zu verbinden. Geballert und gekämpft wird natürlich auch, denn wir springen in die Rolle des Elite-Soldaten Ian. Sein militärischer Hintergrund scheint eines der wichtigen Themen von Past Cure zu sein, mit Ian wurden nämlich schreckliche Experimente durchgeführt, die ihn bis heute verfolgen. Auf der anderen Seite haben diese Therapien ihre Wirkung erzielt und wir sind im Besitz übermenschlicher Fertigkeiten. Doch natürlich haben diese Kräfte einen hohen Preis und starke Nebenwirkungen. Immer wenn wir sie einsetzen, bringen wir Ian in große Gefahr. Deshalb entschließt er sich dazu, sich mit Hilfe seines Bruders Markus an den Verantwortlichen zu rächen. Past Cure erscheint Ende des Jahres für Playstation 4, Xbox One und PC zum schmalen Preis von nur 29,99 Euro.

"In der Welt von Past Cure bewegt sich der Spieler ständig zwischen zwei Dimensionen: Der Realität und einer angsteinflößenden Traumwelt - ein Spiel das auch beschrieben werden könnte als 'Inception trifft auf John Wick trifft auf Fight Club'.", heißt es in der Pressemitteilung. Mehr Infos über das Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.