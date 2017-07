Anspielbericht der Nintendo Switch-Version von FIFA 18 online

In Portugal hat unser Kollege Ricardo Nintendo besucht und dabei einen ganz besonderen Schatz gefunden. Unter den vielen Titeln (von denen ihr in den kommenden Tagen noch auf Gamereactor lesen werdet), hat sich die Nintendo Switch-Fassung von FIFA 18 befunden, die wir dort ausgiebig in Augenschein nehmen konnten. Ohne zu viel zu verraten, die gleiche Leistung wie auf der PS4, der Xbox One oder dem PC braucht natürlich niemand auf der Switch zu erwarten. Aber das Spiel hat echt was drauf, mehr darüber erfahrt ihr in unserer Vorschau.