Bekannte Gesichter im neuen Fire Emblem Warriors-Trailer

Der Begriff Musou hat sich mittlerweile sogar schon in Europa als Ersatz für die Dynasty Warriors-Spiele eingebürgert, denen die einzigartige Machart der umfassenden Spieleserie zuteil wurde. Viele bekannte Franchise nutzen diese Musou-Therapie, um wieder frischen Wind in die Segel zu bekommen, denn die Adaption ist leicht und das Quellenmaterial meist stark. So natürlich auch im Falle der geschichtsträchtigen Fire Emblem-Serie, für die Nintendo eine ähnliche Aufmachung plant. Erst gestern hat das japanische Unternehmen einen neuen Trailer für das Nintendo Switch- und 3DS-Spiel Fire Emblem Warriors veröffentlicht, in dem wir einige bekannte Gesichter erkennen. Fans von Fire Emblem: Awakening dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit Frederick, Lissa, Lucina und Robin freuen, die in schönstem 3D Horden von Monstern mit einem einzigen Schlag ausschalten werden. Welche weiteren Charaktere wir wohl noch im Spiel sehen werden?