Am letzten Freitag, es war der allerletzte Tag des Monats Juni, haben wir Massimo Guarini von Ovosonico auf der Gameslab in Spanien getroffen. Publisher 505 Games hatte gerade einen ersten Gameplay-Trailer von Last Day of June veröffentlicht und unter anderem darüber haben wir auch mit dem Studio-Chef gesprochen.

Im Spiel übernehmen wir die Rolle von "Carl, dem Protagonisten der Geschichte, der unglücklicherweise seine Frau June bei einem Autounfall verloren hat. [Carl] bekommt nun von den Dorfbewohnern all die alten Bilder von June geschenkt (sie ist eine Künstlerin), um die Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven nachzuerleben. Durch diese Gemälde bekommt [er] die Fähigkeit, in der Zeit zurückzureisen, nur wenige Stunden vor dem Unfall."



"Es ist diese [Und täglich grüßt das] Murmeltier-Mechanik mit dem Twist, dass wir nicht Carl, sondern die anderen Dorfbewohner spielen. [...] wir erleben die Vergangenheit also aus Sicht der anderen Figuren. Jeden Tag werdet ihr eine andere Perspektive entdecken und die Kombination aus all diesen Ereignissen und den verschiedenen Sichtweisen [...] wird dazu führen, dass dieses Erlebnis durch die Spieler beeinflusst wird."

Guarini erklärte uns anschließend, dass all diese kleinen Geschichten mit dem großen Ereignis in Zusammenhang stehen und dass wir jede einzelne Episode abschließen müssen, um die Verbindung zu erkennen. Zusätzlich haben alle Charaktere eine eigene Verbindung zu diesem Unfall und wir werden die Figuren beeinflussen, "wie ein Puppenspieler". Klingt das für euch nach einem Spiel mit mehreren Enden oder werden letztlich alle unterschiedlichen Pfade im gleichen Schicksal münden? Ovosonics Gründer wollte uns das nicht verraten, vor allem nicht, weil er den Spielern die Überraschung nicht vorwegnehmen wollte. Stattdessen verweist er noch einmal darauf, dass unsere "Aktionen Einfluss auf den Unfall haben" werden.

Im weiteren Verlauf des Interviews sprechen wir über das Setting, das Guarini an den Pixar-Film Oben erinnert, schneiden die älteren Spiele des Entwicklers an und erleben einen furchtbar niedlichen Fanboy-Moment mit Fumito Ueda. (Definitiv sehenswert!) Last Day of June erscheint am letzten Tag des Augusts für PC und PS4.