Wir sprechen mit Tiny Build über Hello Neighbor

Hello Neighbor ist ein Stealth-Spiel, das unser Spielverhalten analysiert und entsprechend darauf reagiert. Das Spiel befindet sich gerade in der Alpha, soll aber bereits am 29. August für PC und Xbox One erscheinen. Wir haben uns auf der E3 2017 mit Yulia Vakhrusheva von Tiny Build getroffen, um zu verstehen wie dieses Spiel funktioniert und was das Unheimliche an Hello Neighbor ist:

"Hello Neighbor ist ein Stealth-Horrorspiel, in dem ihr in die Wohnung deines Nachbarn einbrecht. Es bietet eine fortgeschrittene, selbstlernende KI, die mit wachsendem Spielerfortschritt entwickelt. Der Nachbar ist also eine KI und er lernt aus den Aktionen des Spielers."