Darum sind die Sprünge im neuen Crash Bandicoot so schwer

Seitdem die Crash Bandicoot: Nsane Trilogy in der letzten Woche erschienen ist, haben sich viele neue und alte Spieler an den klassischen Plattformer gewagt und dabei ist nicht Wenigen aufgefallen, wie alt sie doch geworden sind. Einigen Spielern ist jedoch klar geworden, dass das Spiel seinen eigenen Anteil an diesem Erkenntnis haben muss, denn es unterscheidet sich in einigen Details doch sehr deutlich von dem ersten Titel Crash Bandicoot auf der Playstation 1.

Ein Nutzer auf Reddit hat herausgefunden, dass Vicarious Visions die Kollision überarbeitet hat. Früher waren die Füße eine einzige Hitbox, die nicht sonderlich gut ausgearbeitet worden ist, mittlerweile werden die 3D-Modelle von Crashs Füßen jedoch deutlich präziser dargestellt. Im Klartext bedeutet das letztlich nichts anderes, als dass wir nun von Kanten herunterrutschen können, anstatt wie früher felsenfest daran hängen zu bleiben. Wie in vielen Plattformern der alten Tage war es auf der PS1 ja auch möglich, Crash über den Abgrund schweben zu lassen, weil es doch noch einen Pixel gab, der den Beuteldachs in der Luft hielt. Das ist heute undenkbar und antiquiert und wurde genau deshalb entfernt. Was haltet ihr eigentlich von der Neuauflage? Seid ihr selbst schon zum Spielen gekommen?