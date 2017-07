Wir sprechen mit Croteam über The Talos Principle in VR

Auf der E3 haben wir uns auf dem Camp von Devolver Digital eingefunden, um dort The Talos Principle in virtueller Realität auszuprobieren. Nach der Demo haben wir uns mit dem Marketing-Chef und Komponisten Damjan Mravunac über das Projekt unterhalten.

"Wir haben einige Erfahrungen mit der Veröffentlichung von Serious Sam: Last Hope, Serious Sam: First und Second Encounter im Bereich VR gesammelt", erklärte uns Mravunac. Also haben wir unsere Engine modifiziert und [dieses und jenes] verändert, damit VR so perfekt wie möglich funktioniert. Wir entschieden uns dann dafür, dass es an der Zeit ist Talos Principle in VR neu zu erschaffen."

"Warum ich von einem Remake spreche? Weil es Dinge gibt, die erweitert und verbessert wurden, um Spielern die bestmögliche VR-Erfahrung zu geben. Es ist nicht so, dass man einfach ein VR-Ding einfügt, man spielt ein sehr ähnliches Spiel mit dem Headset. Wir verändert hier und da etwas, um die VR-Erfahrung so immersiv wie nur möglich zu gestalten. Damit wird es selbst für Spieler, die The Talos Principle gespielt haben, zu einer vollkommen neuen und spannenden Erfahrung werden, denke ich."

The Talos Principle VR haben wir mit der HTC Vive gespielt, Croteam spricht jedoch darüber, noch weitere VR-Headsets zu unterstützen. Über einen Termin wollte man mit uns noch nichts sagen.