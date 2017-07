PES 2018-Gameplay: Koop Modus für drei Spieler

Konami führt mit Pro Evolution Soccer 2018 einen altbekannten Koop-Modus ein, in dem zwei oder sogar drei Spieler im gleichen Team gegen die KI oder andere Personen antreten. Das Feature an sich ist zwar nicht so richtig neu, doch die frische Aufmachung kann sich echt sehen lassen. Was uns auch gefallen hat ist, dass die Performance aller Spieler neuerdings in einer Statistik nach dem Match zusammengefasst wird. Diese Anzeige ist also vor allem für strategische Spieler hilfreich, um beispielsweise zu sehen, in welchen Bereichen verstecktes Potential verborgen liegt. Aber schaut euch erst einmal das erste Drei-gegen-Drei-Match von PES 2018 an. Unser Redakteur David spielt mit zwei weiteren Spielern gegen die KI.