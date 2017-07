Level 5 ist mit dem ersten Ni no Kuni ein echtes Goldstück gelungen. Die herzerwärmende Erzählung im Studio Ghibli-Stil hat damals nicht nur unseren lieben Martin auf der Playstation 3 verzaubert, sondern mit ihm Heerscharen an Spielern. Diesmal probiert es Level 5 ohne die Unterstützung des begabten Animationsstudios, allerdings sind der Charakterdesigner Yoshiyuki Momose und der Komponist Joe Hisaishi ebenfalls wieder an Bord und die ersten Videoeindrücke wirken, als würde Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreiches ein durchaus würdiger Nachfolger werden.

Als wir das Spiel auf der E3 gesehen haben, wandte sich Akihiro Hino von Level 5 an uns, um einige Dinge zu erklären. Wie Hino-San uns verrät, habe sich Ni no Kuni II "hochgradig weiterentwickelt" und sei nun um die Leistungsfähigkeit der PS4 herum aufgebaut. Im Interview sprechen wir die großen Themen des Spiels an und erkunden, wie sich das Entwicklerstudio den hohen Erwartungen der Fans stellt.

"Wir bei Level 5 haben viel Erfahrung damit, Nachfolger zu produzieren und [deshalb] würden wir rückblickend wohl glauben, bei einem Nachfolger versagt zu haben, wenn wir den exakt selben Inhalt wie im ersten Spiel geschaffen hätten. Deshalb verfolgen wir immer etwas Neues, etwas das wir im ersten Teil eines Spiels nicht hätten machen können. Wir finden heraus, was Spieler und existierende Fans kollektiv genießen können und was zu einer spaßigen Spielerfahrung führen könnte."

Schaut euch das komplette Interview an und bleibt uns treu, denn in naher Zukunft sollten erste eigene Gameplay-Eindrücke von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreiches bei uns landen.